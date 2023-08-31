Katar, 3 İranlı mahkumu serbest bıraktı

Katar karasularına izinsiz giriş yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 İranlı mahkum, müzakereler sonucunda serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Katar, 3 İranlı mahkumu serbest bıraktı

İran'ın Katar Büyükelçisi Hamid Rıza Dehgani, Katar hapishanesinde tutulan 3 İranlı mahkumun müzakereler sonucunda serbest bırakıldığını duyurdu. Dehgani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yanlışlıkla Katar karasularına giren 3 İranlı kayıkçı, Katar makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde serbest bırakıldı. Çok yakında ülkelerine ve ailelerine geri dönecekler” ifadelerini kullandı.

Dehgani ayrıca Katar'da tutulan diğer İranlı mahkumların da serbest bırakılması için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

DAHA ÖNCE 9 İRANLI SERBEST BIRAKILDI

İran'ın Katar Büyükelçisi Dehgani geçtiğimiz temmuz ayında Katar karasularına giren ve 1 yıl hapis cezası alan 7 İranlı mahkumun serbest bırakıldığını duyurmuş, geçtiğimiz hafta ise 2 İranlı serbest bırakılarak ülkelerine dönmüştü.

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