Katar şeyhine 9 milyar dolarlık kredi

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynakların Bloomberg'e yaptığı açıklamada, UBS'nin, bölgede önemli bir işi olan Credit Suisse'in çöküşünün ardından Orta Doğu'daki petrol zengini kraliyet ailesi ve zenginlerini elinde tutmak hedefi sebebiyle Şeyh Hamad'a 9 milyar dolarlık finansman sağladığını ifade etti. UBS Konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken Şeyh Hamad'ın temsilcisi ise yorum talebine yanıt vermedi.

DAHA ÖNCE DEVLET SERVET FONUNU YÖNETİYORDU

Şeyh olarak bilinen Hamad, daha önce gaz zengini ülkenin devlet servet fonunu yönetiyordu. Katar Yatırım Otoritesi'ndeki görev süresi boyunca emtia tüccarı Glencore Plc, İngiliz kredi kuruluşu Barclays Plc ve lüks mağaza Harrods'ta hisse satın aldı. Fon aynı zamanda Credit Suisse'in en büyük hissedarlarından biri oldu.

Şeyh, o zamandan beri Deutsche Bank AG'nin en büyük hissedarlarından biri haline geldi ve sermayeyi küresel olarak kamu öz sermayelerine, gayrimenkullere ve özel varlıklara dağıtan aile ofislerine sahip konumda bulunuyor.