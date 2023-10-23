Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Gazze için cumhuriyet kutlamalarını iptal edip danslı eğlenceli düğüne katıldı

Türkiye’nin Katar Büyükelçiliği yas nedeni ile Cumhuriyet resepsiyonlarını iptal edip Katar’da bir düğüne katılıp düğünden fotoğraflarını da Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Gazze için cumhuriyet kutlamalarını iptal edip danslı eğlenceli düğüne katıldı

Patronlar dünyasının haberine göre, Türkiye, 29 Ekim’de düzenlenecek Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümünü bekliyor.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e saldırmasıyla başlayan bölgedeki gerginlik Ortadoğu’yu savaş durumuna sokarken, İsrail güçlerinin Gazze’de düzenlediği saldırılar da dünya gündeminden düşmüyor.

Saldırıların şiddetlenmesiyle Türkiye’de bazı kurum ve kuruluşlar, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümü etkinliklerini iptal etmeye başladı.

TRT’nin geçen hafta yazılı açıklamayla 29 Ekim etkinliklerini ertelemesinin ardından bu kez de dış temsilcilikler benzer kararı almaya başladı. Katar’daki Türk Büyükelçiliği bunlardan biri. Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği, sosyal medyadan yaptığı “Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonlarımızı erteliyoruz” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında 27 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarımız Filistin’de yaşanan son gelişmeler nedeniyle 23 ve 24 Kasım tarihlerine ertelenmiştir” denildi.

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DÜĞÜNDE DANS ETTİLER, EĞLENDİLER

Katar’daki Türk Büyükelçiliği 100’üncü kuruluş yıldönümü etkinliklerini ertelerken, bir yandan da Türk Büyükelçisi’nin düğünlerde yer alması dikkat çekiyor. Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar'ın ünlü isimlerinden Khalid Mohammad Al Suebei’in dün düzenlenen düğününe katıldı. Düğüne katılanların yaptıkları Kılıç Dansı gibi yerel ritüelleri ve müzik etkinlikleri elçiliğin sosyal medyadaki paylaşımlarında yer aldı.

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