Katar’da kritik zirve. Savaşın seyri değişebilir

İsrail ile savaş halinde olan HAMAS’ın Siyasi Büro Başkanı ile İran Dışişleri Bakanı Katar’da görüştü. Savaşın seyri değişebilir yorumları yapıldı.

Katar’da kritik zirve. Savaşın seyri değişebilir

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken Orta Doğu’da tansiyon her geçen gün artıyor. Savaşın gölgesinde yeni cephelerin açılıp açılmayacağı konuşulurken Katar'da dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durumu değerlendirdi.

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ÜST DÜZEY ZİYARET

Kudüs Press gazetesinde yer alan habere göre, HAMAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin, Katar'ın başkenti Doha'da ülkeyi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği kaydedildi.

İŞ BİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ KONUSUNDA MUTABAKAT

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği abluka altındaki Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, direnişin ve Filistin halkının hedeflerini tümüyle gerçekleştirebilmesi için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı. Heniyye, Aksa Tufanı'na yol açan "Batı Şeria'daki katliamlar, suikastlar ve yerleşim politikaları, Mescid-i Aksa'yı bölme ve Yahudileştirme girişimleri başta olmak üzere İsrail'in Kudüs ve Aksa'ya yönelik ihlallerini" ele aldı.

"YENİ BİR TARİH SAYFASI AÇILACAK"

İran heyetine, 16 yıldır devam eden abluka ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi veren Heniyye, "Bu savaştan sonra Filistin davası ve direniş düzeyinde hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacak yeni bir tarih sayfası açılacağını" söyledi.

ARAP ÜLKELERİNİN SORUMLULUK ALMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Heniyye Gazze'de yaşananlarla ilgili uluslararası toplumun, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

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