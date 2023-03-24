O bir katil ama kanseri de öldürüyor

DEÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Baskın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevresel faktörlerin, kirliliğin ve daha birçok sebebin kansere neden olabildiğini, son yıllarda bu hastalıkla mücadele konusunda çeşitli bilimsel çalışmaların yapıldığını açıkladı.

“Kanser ilaçları ve diğer ilaçların da bir kısmı aslında doğada olan ham maddeler. Ancak bunun doğadan bulunup işlenip ne işe yaradığının bulunması bizi bekliyor. Türkiye, bitki ve hayvan kaynakları açısından çok zengin ve kendine özgü türlerin bulunduğu bir ülke” diyen Baskın, Onkoloji Enstitüsü Laboratuvarlarında çeşitli araştırmalar yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin bitkisel ham maddeler açısından zengin bir ülke olduğuna işaret eden Baskın, şunları söyledi:

“Bu etkin maddeleri, doğadan bilimsel koşullarda ham madde haline getirdikten sonra bu laboratuvarımızda normal ve kanser hücreleri üzerine nasıl etki gösterdiklerini kanıtlamaya çalışıyoruz. Kullanılan bu malzemelerden ilaç adayı olan bir molekül bulabilirsek bununla ilgili ilaç geliştirme çalışmalarında başlatmak istiyoruz. Bu laboratuvarda etkin madde çalışmalarını sürdürdüğümüz ve birlikte çalıştığımız grup var. Bunlar ham maddeyi elde eden grup. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Levent Çavaş hocamızın ekibi. Daha önce o ekiple bizim sahillerimizde bolca bulunan katil yosun adını verdiğimiz bir deniz canlısından birtakım etkin maddeler elde ettiler. Biz onların hücre düzeyinde nelere yol açtığını bulduk. O ekip Avrupa Birliği proje içerisinde bunu ilaç olarak ya da sanayide etkin bir madde olarak kullanabilir miyizi soruyorlar. Umutluyuz bundan. Gelişmelerden. Laboratuvarlarımızda yaptığımız araştırmada bu yosunun kanserli hücreleri öldürdüğünü tespit ettik. Ama bunun kanser ilacına dönüşme süreci çok farklı aşama ve uzun bir yol .O aşamada da sanayi işbirliğine, büyük bütçeli laboratuvar ve çalışmalara ihtiyacımız var.”