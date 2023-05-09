Katil sevgililere ceza yağdı

Kocaeli'de sevdiği kızla evliliğine engel olduğu iddiasıyla gurbetçi iş adamını 10 bıçak darbesiyle öldüren Fıras S. ve sevgilisi hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Fıras S.'ye ağırlaştırılmış müebbet, sevgilisine ise 17 yıl hapis cezası verdi.

Katil sevgililere ceza yağdı

İHA'nın haberine göre, Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde 2 Ekim 2021'de meydana gelen olayda, gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı (49), evinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırgan ise iş adamına ait lüks cipi çalarak olay yerinden kaçtı.

Jandarma ekipleri, Tatlı'nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu Ceren İ.’nin yabancı uyruklu sevgilisi Fıras S. tarafından bıçaklandığını belirledi. Fıras S. ile olaya karıştığı tespit edilen Ceren İ. ve Ali İ.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, Ali İ.Ç. bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

TAHLİYE İSTEDİ

Cahit Tatlı'nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Fıras S., Ceren İ., tutuksuz sanık Ali İ.Ç., aileler ve taraf avukatları katıldı.

Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Fıras S., "Olay yerine Cahit'i öldürmek amacıyla gitmedim. Cahit'in yanına gideceğimden Ceren ile Ali'nin haberi yoktu. Cahit bana saldırdığı için olay gerçekleşti. Meşru savunma hakkımı kullandım. Beraati ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Suçsuz olduğunu söyleyen Ceren İ., "Olayı gerçekleştiren kişi benim olaydan haberim olmadığını söylüyor. Ben bir şey yapmadım. Fıras'a yardım da etmedim. Cahit'in yanına gideceğinden haberim yoktu. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Ali İ.Ç., beraatini isterken, Cahit Tatlı'nı kızları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, Fıras S'nin "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli hırsızlık" suçundan 9 yıl, "gece vakti konut dokunulmazlığı silahla işlenme" suçundan 4 yıl, "6136 Muhalefet" suçundan 9 ay hapis ve 2 bin TL para cezası verdi.

Ceren İ. hakkında ise "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçundan 17 yıl hapis cezası verilirken, Ali İ.Ç. ise tüm suçlardan beraat etti.

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