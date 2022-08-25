Müjdat Gezen'den yine bomba açıklama: 9 ay 15 gün sonra demokrasi doğacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel’in telefon bağlantısıyla katıldığı söyleşide gündemin öne çıkan başlıkları da konuşuldu.

Söyleşiye CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, TÜLOV Başkanı Nurettin Demir, Nilüfer Eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye meclis üyeleri ve Bekir Coşkun’un değerli eşi Andree Coşkun katıldı.

Müjdat Gezen, usta gazeteciyle yaşadığı anılarını paylaşırken, böyle bir kütüphanenin, Bekir Coşkun’un çok sevdiği Ayvalık’ta Cunda Adası’nda olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçen herkese başta Belediye Başkanı Mesut Ergin olmak üzere tüm Ayvalık halkına bu hassasiyet için teşekkürlerini sundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Türkiye için çok önemli bir ilçe olan Ayvalık’ta yaptığı çalışmalar adına ve usta gazeteci Bekir Coşkun’un ismini sonsuza kadar yaşatması açısından Başkan Mesut Ergin’e teşekkürlerini iletti.

Müjdat Gezen söyleşi sırasında "9 ay 15 gün sonra demokrasi doğacak" diyerek seçimleri işaret etti.

HER ŞEYE DAVA

Söyledikleri her şeye dava açıldığından sitem eden Müjdat Gezen, "Şimdi Nebatiye laf yapıyorsun hakaret davası, Tayyip Erdoğan’a laf söylüyorsun hakaret davası. Bunların hakaret edilmeye ihtiyaçları yok ama ne söylesen hakaret. Biz de mizahla hayat bulan insanlarız. Mizah biraz acıdır." sözlerini kullandı.

Siz oralara geldiyseniz anayasa bile diyor ki eğer bu mesleği seçtiyseniz daha toleranslı olacaksınız. Bize neler yapıyorlar neler söylüyor.

ATATÜRK İLE RAKI İÇMEK İSTERDİM

Hayata daha erken gelip Mustafa Kemal Atatürk ile rakı içmek istediğini söyleyen Gezen, "Ben işte Atatürk hariç, bir tek ona yetişemedim ama dünyaya daha erken gelip; daha erken göçüp gidip Atatürk’le karşılıklı rakı içmek isterdim." diye konuştu.