Katili bulana 50 bin dolar ödül. Adanın ortasında turist öldürüldü

Guam polisinin verdiği bilgilere göre, saldırı Perşembe akşamı saat 20.00'den kısa bir süre önce, Güney Koreli turist ve eşi Gun Plajı'ndan Guam'ın popüler Tumon Körfezi'ndeki bir otel olan Tsubaki Towers'a doğru yürürken meydana geldi.

Guam Polis Şefi Stephen Ignacio bir basın toplantısında, eski model, koyu renkli bir SUV'un onlara arkadan yaklaştığını söyledi.

Silahlı bir yolcunun araçtan inerek eşyalarını teslim etmesini istediğini söyleyen Ignacio, boğuşma çıktığını anlattı.

Yaralanan turist, Guam Bölgesel Tıp Şehri'ne götürüldü ve ertesi sabah aldığı yaralardan dolayı Emekliliğini kutlamak için geldiği Guam’da hayatını kaybetti.

Guam Ziyaretçi Bürosu, sorumluların tutuklanmasını ve mahkum edilmesini sağlayacak bilgi sağlayanlara 50.000 dolar ödül verileceğini açıkladı.

Kore konsolosluğunun misyon şefi Kook Kim ise Guam yetkililerini hızlı hareket etmeye çağırdı.

Kim, basın toplantısında "Şüpheliyi en kısa sürede tutuklayın ve adalete teslim etmek için kapsamlı bir soruşturma yürütün" dedi.

Guam Ziyaretçi Bürosu CEO'su Carl Gutierrez, ziyaretçilere Guam'ın güvende olduğuna dair güvence vererek "Onları buraya güvenli bir yere davet ediyoruz. Bunu sağlamak istiyoruz” dedi.

Guam Valisi Lou Leon Guerrero, hayatını kaybeden turistin eşiyle görüştü.

Vali Lou Leon Guerrero, Instagram'da yayınlanan bir video mesajında, "Bir eş ve anne olarak yaşadığı acının bir kısmını bilerek onunla birlikte dua ettim" dedi.

Guam halkını davanın çözülmesine yardımcı olacak bilgilerle öne çıkmaya çağırdı.

Guerrero "Guam güvenli bir yer olmaya devam ediyor ve biz burayı sadece insanlarımız için değil ziyaretçilerimiz için de güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

GUAM ADASI

Guam, Hawaii'nin yaklaşık 3.900 mil (6.275 kilometre) batısında yaklaşık 170 bin nüfuslu bir adadır.

Sıcak havası, burayı yakınlardaki birçok Asya ülkesi için tercih edilen bir turizm merkezi haline getirdi. Güney Kore, geçen yılın ilk dokuz ayında Guam'a diğer tüm ülkelerden daha fazla, yaklaşık 270 bin yolcu gönderdi.

Ada aynı zamanda büyük Hava Kuvvetleri ve Donanma tesislerine de ev sahipliği yapıyor. Ekonomisi büyük ölçüde turizme ve ABD hükümetinin harcamalarına dayanıyor.