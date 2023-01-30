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Bakan Nebati açıkladı. Katılım Finans Kefalet Şirketi kuruluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, katılım esaslarına uygun çalışan işletmelerin, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını, Bakanlık olarak yüzde 4 hisse ile iştirak edecekleri Katılım Finans Kefalet Şirketinden karşılayabileceğini bildirdi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:05
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Katılım Finans Kefalet Şirketi kuruluyor. Açıklama Bakan Nebati'den geldi

Bakan Nebati açıkladı. Katılım Finans Kefalet Şirketi kuruluyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Katılım Finans Kefalet Şirketine yönelik Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kurulacak olan Katılım Finans Kefalet Şirketine,Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yüzde 4 hisse ile iştirak edeceklerini ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"Katılım Finans Kefalet Şirketi, katılım finans kuruluşlarımızın sinerjisini artıracak, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihtiyaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Katılım esaslarına uygun çalışan işletmelerimiz, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını Katılım Finans Kefalet Şirketinden karşılayabilecektir. Katılım finans sektörümüzün tüm kurumsal yapıları ve enstrümanlarıyla ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek düzeye ulaşmasını ve İslam dünyasında da 'iyi uygulama modeli' olarak gösterilebilecek bir ekosisteme ve derinliğe sahip olabilmesini arzu ediyoruz. Bu vizyonla Katılım Finans Kefalet Şirketi’nin, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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