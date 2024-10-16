Katiliyle olan fotoğraflarına yaptığı yorum şoke etti. Sevgilisi tarafından öldürülmüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Katiliyle olan fotoğraflarına yaptığı yorum şoke etti. Sevgilisi tarafından öldürülmüştü

Adana'da sevgilisi tarafından öldürülen kadının, sosyal medya hesabından katiliyle olan fotoğraflarına "Huzurum", "Sırtımı dayadığım dağım" notuyla paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Çiftin 2 yaşında iki çocukları da olduğu öğrenildi.

Kadın cinayeti Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 13 Ekim günü işlendi. İddiaya göre, Emre Naynal (37) kiraladığı lüks otomobil ile birlikte sevgilisi Ayşegül Sefer'i (40) göl kıyısına götürmüş, burada önce kadını öldürmüş sonra da aynı tabanca ile intihar etmişti.

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Çocuklarının babası, aynı zamanda katiliyle "Huzurum", "Sırtımı dayadığım dağım" paylaşımları dikkat çekti
Ayşegül Sefer ve Emre Naynal çiftinin 2 yaşında iki çocukları olduğu öğrenilirken, yakınları ise çiftin aralarında herhangi bir sorun olmadığı yönünde polise ifade verdi.

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Ayşegül Sefer'in sosyal medya hesabında katili Emre Naynal ile fotoğraflarını "Huzurum" ve "Sırtımı dayadığım dağım" notuyla yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

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