Katip namaza gidince duruşma yarıda kaldı

Mardin 4'üncü Ağır Ceza mahkemesinde 13 Şubat'ta görülen davada, ilginç bir durum yaşandı.

Alınan bilgiye göre, normalde 13:30’da başlaması gereken duruşma akşam 17:00 sıralarında başladı. Duruşmada SEBGİS bağlantısı yapıldı. Bu esnada mahkeme katibi, namaz vaktinin geldiğini ve namaz kılmaya gideceğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı SEBGİS bağlantısının yapıldığını belirterek katipten namazı ‘kaza’ya bırakmasını istedi. Ancak katip hakiminin bu talebini karşılıksız bırakıp namaz kılmaya gitti.

DURUŞMAYA İZİNDE OLAN BAŞKA BİR KATİBİN GELMESİYLE DEVAM EDİLDİ

Mahkemenin planlanandan geç başlaması ve saatin ilerlemesi üzerine yeni bir katip arandı. O sırada evinde izinde olan başka bir katip duruşma için çağrıldı. O arada namaza giden katip salona gelse de mahkeme başkanı salona almadı.

Yaklaşık yarım saat sonra evden çağrılan katip duruşma salonuna gelmesiyle duruşma kaldığı yerden devam etti. Duruşma gecikme nedeni ile ancak 19:30’da sona erebildi.