Katırtırnağı otu mesane hastalıklarını böyle tedavi ediyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
Katırtırnağı otu mesane hastalıklarını böyle tedavi ediyor
Mesane hastalıklarını tedavi eden katırtırnağı otu dikkat çekti. Detaylar haberimizde...

Korkulan hastalık olan mesanenin tedavi yöntemleri araştırılmaya devam ediyor. Bu süreçte ortaya çıkan katırtırnağı otu dikkat çekti.

Katır tırnağı otunun mesane hastalıklarına iyi geldiğinin ortaya çıkması umutlandırdı.

MESANE HASTALIKLARI NELERDİR?

-Mesane kanseri

-İdrar kaçırma

-Sistit (mesane iltihabı)

-Mesane tümörü

KATIRTIRNAĞI OTU NEDİR?

Baklagillerden olan katırtırnağı otu, her daim yeşil kalan odunsu bir çalı türüdür. Genç dalları ince ve sarkıktır. Yaprakları az veya hiç yoktur. Çiçekleri sarı renklidir.

NASIL KULLANILIR?

Bal ile tatlandırılarak kaynatılır ve günde 3 kez birer çay bardağı içilir.

Zehirli olduğu için fazla kullanılmaması gerektiği belirtildi.

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