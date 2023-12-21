Rahim ağzı kanseri tanısı nasıl konulur

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Filiz Kıral
Rahim ağzı kanseri tanısı nasıl konulur
Rahim Ağzı Kanseri için nelere dikkat edilmeli

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen rahim ağzı kanseri ve dikkat edilmesi gerekenleri tek tek açıkladı ve önemli uyarılarda bulundu.

Kadınlarda sık görülen ve ölümlere neden olan olan meme ve akciğer kanserinden sonra gelen diğer kanser türü rahim ağzı kanseri. Rahim ağzı kanseri genellikle 45 yaş üstündeki kadınlarda gelişiyor...
Rahim ağzı rahmin vajene açılan boyun kısmı. Gerçekte rahmin içinde büyüyen bebeğin rahimde kalmasını sağlıyor ve rahmi mikroplara karşı koruyor.

Rahim ağzında mevcut olan sağlıklı hücrelerin DNA’larında değişiklikler oluştuğunda rahim ağzı kanseri başlıyor. Sağlıksız hücreler hızla büyüyor ve kansere yol açıyor. Biriken anormal hücreler kitle yapıyor; bu duruma rahim ağzı kanseri deniliyor.

BELİRTİLERİ

Menopoz döneminden sonra oluşan kanama.

Jinekolojik muayeneden sonra görülen kasık ağrısı.

Vajinadan sarkan kitle.

Kötü kokulu, sulu vajinal akıntı.

Normal adet dışında hafif kanama veya kan lekeleri.
Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı...

ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALI

Çoklu partnerden kaçınmak.
Prezervatif kullanılmalı
Sigaradan uzak durulmalı

HPV aşısı yaptırmalı.
Pap Smear Testleri yaptırmalı...

TANISI NASIL KONULUR

Erken evrede belirti göstermiyor. Düzenli olarak pap smear testi yapılması gerekiyor. Şüphe duyulduğunda hemen doktora gidilmesi gerekiyor. Erken evrede yakalandığında tedavisi mümkün oluyor..

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