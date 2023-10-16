Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor

Balgam söktüren kabızlığa birebir iyi gelen ve faydaları saymakla bitmeyen çöven otu dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Balgam söktüren kabızlığa birebir iyi gelen ve faydaları saymakla bitmeyen çöven otu dikkat çekti.

Çöven otuyla ilgili tüm detaylar…

ÇÖVEN OTU NEDİR?

Çöven otu tohumu için doğal sabun diyerek başlayalım en iyisi. Doğal sabun diyoruz çünkü yüksek oranda temizleyici özelliği vardır. Sabunlarda kullanılan bu ot, karanfil familyasına aittir.

ÇÖVEN OTUNUN FAYDALARI

-Avrupa’da yapılan bir araştırmaya göre çöven otu, lösemi ile mücadele eden ilaçlarda kullanılabilecek bir bitkidir. Demek oluyor ki ülkemizde yetişen bu mucize ot, kanser hücrelerini öldürüp lösemiye çare olacaktır.

-Kaşıntılı hastalıklarda veya anlık kaşıntı durumlarında sabunu kullanılırsa cildi rahatlatır ve kaşıntıları yok eder.

-Çayı içildiği takdirde balgam söktürücü özelliği sayesinde boğazı temizler.

-Az miktarda ve düzenli şekilde, çöven otu suyu çay olarak içildiğinde bağırsakları temizler.

-Romatizma hastalıklarının ağrılarını en aza indirir.

-Özellikle ergenlik dönemlerinde sıkça şikayet edilen akne tedavisi için çöven otu sabunu kullanılmalıdır. Düzenli kullanımda çöven otu sabunu ile akneler yok olacaktır.

-Regl döneminde bir fincan çöven otu suyu içildiğinde ağrınızı en aza indirip daha rahat regl dönemi geçirmenize yardım edecektir.

-Bronşit şikayetlerinde de yardım eden çöven otu, göğsü yumuşatır ve daha rahat nefes almanızı sağlar.

-İshal yapıcı özelliği olan çöven otu kökü kabızlık sorunlarına da çare olacaktır.

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ÇÖVEN OTU NASIL KULLANILIR?

Mutfakta sebze olarak tüketilmeyen bitkinin kökü, eczacılıkta ilaç yapımında ve gıda sanayinde ise tahin helvası yapımında kullanılır. Kir çıkarma özelliğine sahip olduğu için temizlik sanayinde şampuanların, yumuşatıcıların ve sabunların içine katılır. Aynı zamanda halk hekimliğinde ilaç olarak tüketilen bitkinin kurutulmuş yapraklarından ve kurtulmuş köklerinden çay yapılır.

Bütün halindeki köklerden çay demleneceği zaman kökler iki, üç parçaya bölünmelidir. 10 - 15 dakika demlendirilerek içilen çöven otu çayı aşırı dozda tüketilirse mide ve bağırsaklarda tahrişe neden olur.

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