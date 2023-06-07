Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan kötü haber

Editör: Sami Gürel

Basın ofisi müdürü Matteo Bruni, bugün Papa’nın Roma'daki Gemelli hastanesine gittiğini ve "öğleden sonra erken saatlerde genel anestezi altında Laparotomi ve karın duvarı estetiği ameliyatı geçireceğini" söyledi.

Vatikan, ameliyatın son birkaç gün içinde ayarlandığını söylerken, Papa’nın tamamen iyileşmesi için birkaç gün hastanede kalması bekleniyor.

86 yaşındaki Papa, nefes almakta güçlük çektiğinden şikayet ettikten sonra Mart ayında üç gün hastanede kalmıştı.

Vatikan yetkilileri, bronşitten kurtulan Papa’nın hastanede kalışının ardından normal tıbbi ilerlemeyle iyileştiklerini açıklamıştı.

Papa Francis’in , Ocak ayında emekli olan Papa Emeritus XVI. Benedict'in cenazesine başkanlık ettiği zamanlar da dahil olmak üzere halka açık etkinlikler sırasında genellikle tekerlekli sandalye veya baston kullandığı görülüyordu.