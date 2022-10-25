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Katy Perry'nin kapanan sağ gözünü alay konusu yaptılar. Her şey bir anda oldu

Katy Perry, sahnede yaşadığı göz problemi nedeniyle hayranlarını korkuttu. Perry, sahne şovu sırasında sağ gözünü kontrol edemedi videoya yansıyan o anlar takipçileri tarafından espri malzemesi haline getirildi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 19:41
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Katy Perrynin performansı sırasında sağ gözü kapandı

Katy Perry'nin kapanan sağ gözünü alay konusu yaptılar. Her şey bir anda oldu
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TikTok'a yüklenen görüntülerde 38 yaşındaki Katy Perry'nin, gösterinin ortasında sağ gözünü açmakta zorlandığı görülüyor. Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir gösteride sahne alan Perry, performansını sergilediği sırada bir anlığına sağ gözünü kontrol edemedi. İstemsizce kapanan gözünü açmayı başaramadığı için bir an için gösteriyi bırakan Katy Perry sonrasında normale döndü.

Seyircilerden biri tarafından yakalanan ve daha sonra sosyal medyaya yükleyen an, hayranlardan Katy'nin bir tür teknik aksaklık yaşadığına dair esprili yorumlara yol açtı.  İşte o paylaşımlarda bazıları:

'Klon hatası. Bir dahaki sefere tüm yazılımların güncellendiğinden emin olun ve gerekli yamaları yapın.'

 'Şarkıyı indiriyordu. Robotta bir sorun var'

'Mekanik arıza, açık tutmak için düğmeye bile basıyor.'

Katy Perry'nin yaşadığı durumla ilgili mantıklı bir yorum da geldi.  Perry'nin bir takipçisi şarkıcının kullandığı takma kirpikler için kullanılan yapıştırıcıdan kaynaklı bir sorun yaşadığını iddia etti.

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