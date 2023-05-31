Kavak ağacı basura iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan basuru tedavi eden kavak ağacı dikkat çekti. Kavak ağacıyla ilgili detaylar haberimizde...

Kavak ağacı basura iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kavak ağacının faydaları dikkat çekti.

KAVAK AĞACI BASURA BÖYLE İYİ GELİYOR

Kavak tomurcuklarından hazırlanan merhemler basur memelerinin ve romatizmanın lokal tedavisinde kullanılır.

BASUR NEDİR?

Hemoroid yaygın diğer adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar.

Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum gündelik dilde basur veya mayasıl adıyla da bilinir. Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılırlar ve belirtilerine göre dört farklı derecede ölçülürler.

KAVAK YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR? NASIL DEMLENİR?

Çay için genellikle kurutulmuş körpe yapraklar tercih edilir. 1 tutam yaprak üzerine 1 çay fincanı kaynama noktasına ulaşmamış sıcak su dökülür. Ve demlenmesi için 5 dakika kadar beklenir.
Bu sürede bardağın ağzı kapalı kalmalıdır. Süre sonunda yapraklar süzülerek çay ılık olarak tüketilir.

KAVAK AĞACI NEDİR?

Söğütgiller familyasından, sulak yerlerde yeti en bir çeşit ağaçtır. Akkavak, titrekkavak, tellikavak, servikavağı, karakavak, Hollandakavağı gibi çeşitleri vardır. Hekimlikte karakavak kullanılır.
Karakavak 25-30 metre boyunda, gövdesi kalın bir ağaçtır. Yaprakları üçgen şeklinde, dişli ve tüysüzdür.

Yaprak tomurcukları tanen, uçucu yağ, mum, salisin ve populin adı verilen glikozitleri taşır.

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