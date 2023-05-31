Kavak ağacı neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kavak ağacının faydaları dikkat çekti.

KAVAK AĞACI NEDİR?

Söğütgiller familyasından, sulak yerlerde yeti en bir çeşit ağaçtır. Akkavak, titrekkavak, tellikavak, servikavağı, karakavak, Hollandakavağı gibi çeşitleri vardır. Hekimlikte karakavak kullanılır.

Karakavak 25-30 metre boyunda, gövdesi kalın bir ağaçtır. Yaprakları üçgen şeklinde, dişli ve tüysüzdür.

Yaprak tomurcukları tanen, uçucu yağ, mum, salisin ve populin adı verilen glikozitleri taşır.

KAVAK AĞACININ FAYDAALRI

- Kavak tomurcuklarından hazırlanan merhemler basur memelerinin ve romatizmanın lokal tedavisinde kullanılır.

-Karakavak odunun yakılmasından kömür elde edilir.

-Mide ve bağırsaklardaki gazı giderir.

-Yine bu kömürden yapılan diş tozları da dişlerin temizlenmesinde ve dişetlerinin kuvvetlendirmekte kullanılır.

KAVAK YAPRAĞI NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş, açılmamış yaprak tomurcukları ilaç yapımında kullanılır.

Kavak, bitkisel öksürük ilaçlarında bir bileşen olarak kullanılır. Ayrıca göğüs tıkanıklığını gevşetmek için ve uyarıcı olarak kullanılır.

Bazı insanlar yaralar, morluklar, kesikler, sivilceler, dış hemoroidler ve güneş yanıkları için kavak doğrudan cilde uygular. Yapraklar dövülerek iç yağ ya da kuyruk yağı ile karıştırılarak merhem hazırlanır ve cilde uygulanır. Yaprakları yerine kavak külü de kullanılabilmektedir.

Küllü uygulama genellikle siğiller için tercih edilmektedir.

Yapraklar ayrıca demlenerek bitki çayı olarak tüketilir.

Kavak ağaçlarından sağılan suyun doğrudan tüketimi ise bir diğer yöntemdir.

KAVAK YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR? NASIL DEMLENİR?

Çay için genellikle kurutulmuş körpe yapraklar tercih edilir. 1 tutam yaprak üzerine 1 çay fincanı kaynama noktasına ulaşmamış sıcak su dökülür. Ve demlenmesi için 5 dakika kadar beklenir.

Bu sürede bardağın ağzı kapalı kalmalıdır. Süre sonunda yapraklar süzülerek çay ılık olarak tüketilir.