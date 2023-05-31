Kavak ağacı diş sağlığına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kavak ağacının faydaları dikkat çekti.

KAVAK AĞACI DİŞ SAĞLIĞINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Yine bu kömürden yapılan diş tozları da dişlerin temizlenmesinde ve dişetlerinin kuvvetlendirmekte kullanılır.

KAVAK YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR? NASIL DEMLENİR?

Çay için genellikle kurutulmuş körpe yapraklar tercih edilir. 1 tutam yaprak üzerine 1 çay fincanı kaynama noktasına ulaşmamış sıcak su dökülür. Ve demlenmesi için 5 dakika kadar beklenir.

Bu sürede bardağın ağzı kapalı kalmalıdır. Süre sonunda yapraklar süzülerek çay ılık olarak tüketilir.

KAVAK AĞACI NEDİR?

Söğütgiller familyasından, sulak yerlerde yeti en bir çeşit ağaçtır. Akkavak, titrekkavak, tellikavak, servikavağı, karakavak, Hollandakavağı gibi çeşitleri vardır. Hekimlikte karakavak kullanılır.

Karakavak 25-30 metre boyunda, gövdesi kalın bir ağaçtır. Yaprakları üçgen şeklinde, dişli ve tüysüzdür.

Yaprak tomurcukları tanen, uçucu yağ, mum, salisin ve populin adı verilen glikozitleri taşır.