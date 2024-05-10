Kavak’ta çocuklara trafik eğitimi

Kaynak: İHA
Kavak’ta çocuklara trafik eğitimi
Samsun'da, "Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde çocuklara yönelik trafik eğitimleri gerçekleştirildi.

Trafik Haftası'nın önemine dikkat çekmek, toplumda trafik kurallarına olan uyumu artırmak ve trafik güvenliğini pekiştirmek amacıyla Kavak Özgüven Özel Eğitim Merkezi'nde çeşitli aktiviteler düzenlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın köpek gösterisi, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Jandarma ve trafik polisleri ile Kavak Orman İşletme Şefliği ekipleri, "Hayatla Yarışılmaz" sloganı altında öğrenci ve öğretmenlere trafik kuralları hakkında eğitimler verdi. Etkinlik kapsamında, oyuncak jandarma arabaları, jandarma tişörtleri, çocuk dergileri, trafik temalı boyama kitapları ve çeşitli hediyeler çocuklara sunuldu.

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