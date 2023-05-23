Kavga edenler değil seyreden kişi öldü

İstanbul-Küçükçekmece’de sokak arasında kavga eden grubu izlemek isteyen 16 yaşındaki Irmak B., kavgayı seyrettiği esnada ayağı kayarak camdan düştü. Olay sonucu genç kız hayatını kaybederken ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kavga edenler değil seyreden kişi öldü

İHA’nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Irmak Bayar sokakta kavga eden iki grubu izlemek için balkonda bulunan sehpanın üzerine çıktı. Zeminin kayganlığını hesaba katmayan genç kız sehpanın kayması sonucu camdan düştü. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Camdan düşen genç Irmak Bayar’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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