Aksaray'da "bana yan baktın" kavgası, polise de saldırdılar

Aksaray’da alkollü bir mekanda, yılbaşı gecesinde “Bana yan baktın” tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve 20 kişi birbirine girdi. Polis, olay yerine gelerek kavgaya müdahale etti.

6 kişinin yaralandığı kavgada, 2 grubun da birbirinden şikayetçi olması üzerine polis şahısları gözaltına almak istedi. Bunun üzerine iki şahıs polis memuruna vurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Özbaş’ın da müdahale ettiği olayda şüpheliler, polis tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi ve ters kelepçeyle gözaltına alındı.