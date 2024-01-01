Komşuların yol verme kavgasında mahalle karıştı. Çevik kuvvet müdahale etti

Kaynak: İHA
Komşuların yol verme kavgasında mahalle karıştı. Çevik kuvvet müdahale etti
Esenyurt'ta komşular arasındaki yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopaların ve bıçakların kullandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya çevik kuvvet polisleri müdahale etti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi’nde iddiaya göre, iki komşu arasında araç ile yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle bir anda karşılan sokakta kadınlı erkekli iki grup birbirlerine sopalar ve bıçaklarla saldırdı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sonucunda yaralananlara ilk müdahale olay yerine giden sağlık ekiplerince gerçekleştirildi.

Kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken, şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü.

Kavga edenlerin yakınlarının bir süre daha sokakta bekleyerek birbirlerine karşı tepki göstermesi üzerine çevik kuvvet ekipleri sokağa barikat kurdu.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.

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