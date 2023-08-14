Kavga ihbarına giden motosikletli polis ekibi, otomobille çarpıştı: 2 polis yaralı

DHA'nın haberine göre; kazada 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebi araştırılıyor.

Kavga ihbarına giderken kaza yaptılar

İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nde gece yarısı bir kavga ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen Motosikletli Timler Grup Amirliği’nde görevli polis memurları Ü.B. ve M.Y., motosikletle olay yerine gitmek üzere yola çıktı. Bakırcı sokak üzerinde seyir halinde olan Hüseyin A. yönetimindeki 16 KAG 64 plakalı otomobil, motosikletli polis ekibiyle çarpıştı.

2 polis memuru yaralandı

Kazada devrilen motosikletten yola savrulan 2 polis memuru yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polislere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan polis memurları Ü.B. ve M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Hüseyin A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazanın nasıl meydana geldiği ve sorumlularının kim olduğu araştırılıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.