Kavga sırasında evinin önünde oturan hamile kadın vuruldu. Kadın hayatını kaybetti bebek kuvöze alındı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan bir kavgada, evinin önünde oturan hamile bir kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

KAYNAK: AA
Kavga sırasında evinin önünde oturan hamile kadın vuruldu. Kadın hayatını kaybetti bebek kuvöze alındı

Kadının karnındaki bebek ise operasyonla kurtarıldı.

Kavga Sırasında Rastgele Ateş Edildi

Olay, Bağlık Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.D. ile komşusu S.C. arasında daha önce husumet olan bir konu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ş.D., yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

Ş.D.'nin açtığı ateş sonucu, evinin önünde oturan 6 aylık hamile S.G. isimli kadın göğsünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen S.G., hayatını kaybetti.

Bebek Kuvöze Alındı

S.G.'nin karnındaki bebek ise hastanede yapılan operasyonla alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve kuvözde tutulduğu öğrenildi.

Zanlı Gözaltına Alındı

Olayın ardından kaçan Ş.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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