Kavgaya müdahale eden bekçilere saldırı: 6 gözaltı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Harmantepe’de önceki hafta Pazar günü saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, alkol alan 6 kişilik bir grup, aralarında tartışmaya başladı. Şahıslar bağırarak kavga ederken vatandaşların ihbar üzerine olay yerine bekçiler sevk edildi. Kısa sürede gelen bekçiler, şahısları sessiz olmaları yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan, üst araması ve kimlik kontrolünü yaptırmayan grup, bekçilere hakaret ve küfür ederek tehditler savurdu. Şahıslar ardından da bekçilere direnerek kaçmak istedi. Yaşanan arbede sonucunda şahıslar, bekçilere kafa ve tekme atarak saldırdı.



BEKÇİLERE VE POLİS OTOSUNA KAFA ATTILAR

Ortalığın bir anda karıştığı olayda, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinin de gelmesi sonucu saldırgan 6 şahıs, etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. Polis otosuna bindirilmek istenen şahıslar, kapıya kafa atarak hem kendilerini yaraladı hem de araca zarar verdi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Güçlükle gözaltına alınan Cengiz Y. (38), Ferdi E. (44), Onur A. (32), Abdullah E. (42), Onur K. (38) ve Volkan K. (45) ardından emniyete götürüldü.



SALDIRGANLARIN TOPLAM 36 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Şahısların “kumar”, “kasten yaralama”, “evden hırsızlık”, “uyuşturucu madde kullanmak”, “tehdit ve hakaret”, “mala zarar vermek”, “İşyerinden Kurumdan Hırsızlık”, “otodan hırsızlık”, “güveni kötüye kullanma”, “kişilerin huzur ve sükununu bozma” ve “başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma” suçlarından toplamda 36 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslara ise “görevli memura mukavemet”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “kamu malına zarar verme” ve “yalan beyan” suçlarından adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.



KAS HASTASI BİR SALDIRGAN HASTANEDE

Öte yandan, şahıslardan Onur K.’nın ise “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” ve “Güveni Kötüye Kullanma” suçlarından arandığı belirlendi. Olayda yaralanan bekçiler darp raporu alırken, şahıslardan Onur A.’nın kas hastası olduğu için kaburgalarında kırık olduğu ve ciğerlerinde sönme olduğu öğrenildi. Yeditepe Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alınan Onur A.‘nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.