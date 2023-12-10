Belediyeye ait bir çöp kamyonu trafikte sıkıştırdığı otomobil sürücüsüne bir de el hareketi çekti

İstanbul’da Kartal Belediyesine ait bir çöp kamyonu, trafikte bir aracı sıkıştırdı. Ardından araç sürücüsüne bir de uygunsuz el hareketi çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Belediyeye ait bir çöp kamyonu trafikte sıkıştırdığı otomobil sürücüsüne bir de el hareketi çekti

Sosyal medyada İstanbul Havadis isimli kullanıcı tarafından yayınlanan görüntülerde İstanbul Kartal Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun şoförü ile bir araç sahibi arasında yol kavgası cereyan etti. İddiaya göre çöp kamyonu aracı sıkıştırmaya çalışıp üstüne üstlük pencereden uygunsuz el hareketi çekti. O anları aracın şoförü amatör kamera ile kayda aldı.

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Belediyeye ait çöp kamyonunun sıkıştırdığı aracın sahibi olduğunu iddia eden bir takipçi şu mesajı yayınladı;

"Kartal'da sağ şeritten giderken Kartal Belediyesine ait çöp kamyonu benim aracımı sıkıştırdı. Hemen sonrası videoya başladım ve yaptığı hareketler. Ben bir şey yapmadım sağ şeritte 60/70 ile gidiyordum"

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