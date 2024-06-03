Kavgayı ayıran Polatlıspor eski başkanı yaşamını yitirdi

Aktarılanlara göre olay, 25 Mayıs günü akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Besihaneler Bölgesi'nde gerçekleşti. Ali Yiğit’e ait küçükbaş hayvanların Seyfullah Özkan’ın kapısının önünü kirletmesi nedeni ile Seyfullah Özkan, Ali Yiğit’in yanına giderek, hayvanlarını salmamasını söyledi. Tartışma kavgaya dönüştü.

Seyfullah Özkan'ın yakınlarını çağırması üzerine olay büyüdü.

Olay yerine gelen Polatlıspor eski başkanı Serkan Özkan ve damadı Yunus Emre Ovacık kavgayı ayırmaya çalıştı., Ali Yiğit’in kardeşi İbrahim Yiğit ise aracını hızla kavganın olduğu kalabalığa doğru sürdü.

Olayda aracın altında kalan Polatlıspor eski başkanı ve AK Parti Polatlı İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Özkan ve damadı Yunus Emre Ovacık ile birlikte 8 kişi yaralandı. Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Özkan 1 hafta sonra yaşam savaşını kaybetti.

3 kişinin tutuklandığı olayda, 6 yaralının ise tedavileri sürüyor.