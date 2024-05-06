Kavgayı ayıran polislere saldırdı

Polise saldırı Bornova Küçükpark Meydan'da meydana geldi. Kavga ihbarına giden polis ekipleri tarafları ayırarak olaya müdahale etti. Bu esnada kavgaya karıştığı öğrenilen 25 yaşındaki E.O.D., polis ekiplerine zorluk çıkarttı.

Gözaltına alınacağı esnada kendisinin yanına giden bir polisin kaskına kafa atan E.O.D., daha sonra kendisine müdahale eden polislere de yumruklarıyla saldırdı. Polislere saldıran genç daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis memurlarının saldırgan gençten şikayetçi oldukları öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kargaşa, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde E.O.D.'nin kendisine müdahale eden polislere direnmesi, polislerden birinin kaskına kafa atması ve diğerlerine yumruklarla karşılık verdiği anlar görüntülendi.

Öte yandan görüntülerde E.O.D.'ye polis ekiplerinin müdahale etmesi ve gözaltına alınarak götürüldüğü anlar da yer aldı.