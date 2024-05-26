Konyaspor Galatasaray ilk 11'ler belli oldu. Beraberlik şampiyon da yapıyor ligde de tutuyor

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Konyaspor Galatasaray ilk 11'ler belli oldu. Beraberlik şampiyon da yapıyor ligde de tutuyor

Süper Lig'de lider Galatasaray, sezonun son maçında Konyaspor deplasmanında. Sarı kırmızılı takıma şampiyonluk için en az 1 puan gerekiyor. Berberlik Konyaspor'un da ligde kalmasına yetecek.

Süper Lig'de beklenen maç geldi çattı. Lider Galatasaray, 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar da 1 puan alırsa ligde kalacak.

Galatasaray'da Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak.

Teknik direktör Okan Buruk ilk 11'i belirledi. Sarı kırmızılı takımın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Ev sahibi Konyaspor'un 11'i de şöyle:

Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Çikalleshi.

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