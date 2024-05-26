Konyaspor Galatasaray ilk 11'ler belli oldu. Beraberlik şampiyon da yapıyor ligde de tutuyor

Süper Lig'de lider Galatasaray, sezonun son maçında Konyaspor deplasmanında. Sarı kırmızılı takıma şampiyonluk için en az 1 puan gerekiyor. Berberlik Konyaspor'un da ligde kalmasına yetecek.