TIR’a ok gibi saplanan otomobil alev alev yandı: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
TIR’a ok gibi saplanan otomobil alev alev yandı: 1 ölü

Amasya’da palet yüklü TIR’a arkadan ok gibi saplanan otomobil alevlere teslim oldu. Yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

D100 Karayolu’nda Taşova'dan Amasya’ya seyreden Olcay Çöl kontrolündeki otomobil, Süleyman Yalçıngil hakimiyetindeki palet yüklü TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.

Tekke Kavşağı’nda meydana gelen kazada TIR’a ok gibi saplanan ve alev alan aracın sürücüsü Olcay Çöl, yaşamını yitirdi.

TIR dorsesinde yanan paletler ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü 35 yaşındaki Çöl'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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