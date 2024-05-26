Talihsiz kadının hayati tehlikesi sürüyor

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana gelen feci kazada, üst geçit bulunmadığından karşıdan karşıya yol üzerinden geçmeye çalışan İlayda A.'ya, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 DV 310 plakalı bir otomobil hızla çarptı.

Sağlık ve polis ekipleri gelen ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay mahalline intikal ettiler. Olay yerine gelir gelmez İlayda A.'nın ilk müdahelesini gerçekleştiren sağlık ekipleri daha sonra talihsiz kadını Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdılar.

Hastaneden yapılan açıklamada talihsiz kadının tedavisi gibi hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.