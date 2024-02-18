Kavgayı ayırmak için araya girdi bıçaklanarak öldürüldü

İzmir’de bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, C.Ö. ile T.A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Bu esnada arkadaşları ile başka bir masada oturan ve kavgayı ayırmak için araya girmek isteyen 1 çocuk babası berber Fevzi Nacak, bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nacak, kurtarılamadı.

EŞİ 5 AYLIK HAMİLEYMİŞ

C.Ö. ile T.A. olay yerinde gözaltına alınırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Nacak'ın eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.