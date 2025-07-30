Kavukçu, Osimhen transferini anlattı: 'Parayı bulmak için...'

Victor Osimhen'inde önemli rol oynayan ve yıldız golcüyle birlikte Almanya'dan İstanbul'a gelen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, transfer sürecini anlattı.

"Bu işe başkanımla inandık ve Ocak ayında başladık" diyen Kavukçu şunları söyledi:

"Parayı bulmak için çok çalıştık, hiçbir yeri satmadan parayı çıkardık. Belli bir kısmı peşin ödüyoruz, bir sene içerisinde tüm parasını kapatacağız. Galatasaray'ın bunu ödeyebilecek güçte olduğunu söyledik ve başardık.

Yarın son imzaları attıktan sonra sonuçlanış olacak. Bize PR'cı diyenler oldu. Diyenlerin bu paraları vermelerini bekliyoruz. İş artık taraftarımıza düşüyor. Galatasaray çok büyük. Kimseden para istemeden bunu başardık.

Diğer transferler için de taraftarlar sakin olsun, bize inansın, güvensin."

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