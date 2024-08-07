Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle öpüşürken yakalandı. Üstelik kızı Zehra’yla yaşıt

Hülya Avşar'ı aldattığını itiraf etmesiyle hafızalarda yer eden Kaya Çilingiroğlu, bu kez genç sevgilisiyle gündeme geldi.

22 yaşındaki Nevide Çiçek ile adı anılan ünlü isim, sevgilisiyle samimi anlar yaşarken görüntülendi.

Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Hülya Avşar'dan 2005'te, Feraye Tanyolaç'tan ise 2014'te boşanan Çilingiroğlu'nun, bu evliliklerden Zehra ve Hüseyin Kaya adında iki çocuğu bulunuyor.

Son olarak Mehmet Ali Erbil ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Nevide Çiçek ile birlikte olan Çilingiroğlu, önceki gece Rumelihisarı'ndaki bir balıkçıda objektiflere yansıdı.

60 yaşındaki futbol yorumcusu, genç sevgilisini öpücüklere boğdu.

"İLİŞKİMİZ ÇOK YENİ"

Mekan çıkışında basın mensuplarını karşısında gören Çilingiroğlu, "Balık yasağı bitti sanırım. Hepiniz balık tutmuş gibisiniz ya" diyerek espri yaptı.

Ardından, "Hanımefendi de kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni" ifadeleriyle yeni aşkını ilan etti.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Kaya Çilingiroğlu, 22 Ocak 1964'te Almanya'da doğmuş Türk spor yorumcusu ve eski yüzücü.

Ailesi Trabzon'un Sürmene ilçesinden.

Çilingiroğlu, 1966 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve burada büyüdü.

Eğitimine Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladı, ardından Yıldız Lisesi'nde tamamladı.

Tıp Fakültesi'ne devam etti ancak beşinci sınıfta eğitimini bıraktı.

Çilingiroğlu, Galatasaray Yüzme Şubesi'nde 8 yıl boyunca yüzücülük yaptı ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nın kaptanlığına kadar yükseldi.

Ayrıca racquetball ve golf sporlarında Türkiye şampiyonlukları bulunduğu biliniyor.

Özel hayatında, 1997 yılında ünlü sanatçı Hülya Avşar ile evlendi ve bu evlilikten Zehra adında bir kızı oldu.

Çift, 2005 yılında boşandı. Daha sonra 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile evlendi ve bu evlilikten Hüseyin Kaya adında bir oğlu oldu.

Çilingiroğlu, 2014 yılında Tanyolaç'tan da boşandı.

Kaya Çilingiroğlu, spor yorumculuğu kariyerine devam etmekte ve TRT Spor'da yorumculuk yapmaya devam ediyor.