Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Kaya Çilingiroğlu, yeni sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi. Çilingiroğlu'nun sevgilisi Neşe Hanım ile hafta sonunu değerlendirmek için gittikleri Bodrum'da bir hayli keyifli olduğu görüldü

Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir kafede görüntülenen Kaya Çilingiroğlu ve yeni sevgilisi için, Hülya Avşar "Aile kalabalıklaşıyor, başımızın üstünde yeri var'' yorumunu yapmıştı. Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

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Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre Kaya Çilingiroğlu, bu kez Yalıkavak’taki bir plajda yeni sevgilisi Neşe Hanım ile birlikte görüntülendi. Plaja erken saatlerde gelen ikili, deniz keyfi yaptı. Çilingiroğlu'nun bir hayli keyifli olduğu görüldü.

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Erken saatlerde deniz keyfi yapan ikili, denizde bir süre yüzdükten sonra mekanı terk etiler. İskeleden denize girecekleri sırada el ele tutuşup yürüyen çiftin romantik anları, kameralara yansıdı.

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