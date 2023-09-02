Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı. "İşte benim servetim"

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar ile evliliğinden olan kızı Zehra ve 9 yıl önce ayrıldığı Feraye Tanyolaç'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya ile bir araya geldi.

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı. "İşte benim servetim"

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikâh masasına oturmuş, magazin dünyasının gözde çiftlerinden olmuştu. Çilingiroğlu'nun eşini Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddiaları sonrası 2005'te yollar ayrılmıştı. 2009'da Tanyolaç'la dünyaevine giren Çilingiroğlu, 2014'te ikinci kez boşanmıştı.

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Şimdilerde yeni bir aşka yelken açan 59 yaşındaki ünlü ismin, biten evliliklerinden Zehra (25) ve Hüseyin Kaya (17) adında bir oğlu, bir de kızı bulunuyor.

Kaya Çilingiroğlu, çocuklarıyla fotoğrafını, kalp emojisi ve "Servetim" mesajı ile sosyal medya hesabından paylaştı. Çilingiroğlu’nun gönderisi çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Çilingiroğlu Ailesi'nden Zehra ve Hüseyin Kaya'nın, babalarının boyuna yetişmesi dikkatlerden kaçmadı.

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