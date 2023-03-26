En fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 119, Kartalkaya'da 100, Ergan'da 75, Nemrut'ta 66, Davraz'da 56, Uludağ'da 54, Erciyes'te 52, Hakkari'de 36, Palandöken 2'de 34, Kartepe'de 25, Ilgaz'da 20, Sarıkamış'ta 19, Yıldızdağı ve Ovacık'da 15 ve Hazarbaba'da 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 26.03.2023 En düşük En yüksek

Palandöken KKY -1 5

Kartalkaya KKY -1 7

Ergan KY -2 1

Nemrut KKY 0 3

Davraz PB 3 10

Uludağ HSY 5 8

Erciyes ÇB -2 7

Palandöken 2 KKY -1 5

Hakkari KY -3 5

Kartepe SY 4 9

Ilgaz KY -1 8

Sarıkamış Y 2 8

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HSY: Hafif sağanak yağışlı, ÇB. Çok bulutlu, SY. Sağanak yağışlı)