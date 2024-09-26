Kaybolan çocuklar krizi: Toplum Çalışmaları Enstitüsü Narin’in kaybolmasının ardından rapor yayımladı

Yayımlanan raporda, "Narin’in kayboluşu bireysel bir trajedi olarak görülmeyip, Türkiye’de çocukların karşı karşıya kaldığı ihmal ve istismarın yaygınlığını ve derinliğini ortaya koyuyor" denildi.

Bunun üzerine Türkiye’de kaybolan çocuklar sorununa etkili çözümler üretebilmesi için ulusal düzeyde geliştirmesi gereken stratejilerle ilgili öneriler raporda 10 madde şeklinde sıralandı.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Direktörlerinden Doçent Doktor Asmin Kavas’ın kaleme aldığı raporda, “Narin’in kaybolması ve ardından işlenen cinayet, Türkiye’deki kaybolan çocuklar sorununun ürkütücü boyutlarını gündeme taşıdı.

Dünyada ve Türkiye'de her geçen gün daha fazla çocuk kayboluyor. Ve bu soruna bir çözüm geliştirilmeli. Raporda Narin’in kayboluşu sadece bireysel bir trajedi olarak görülmemeli; bu olay, Türkiye’de çocukların karşı karşıya kaldığı ihmal ve istismarın yaygınlığını ve derinliğini ortaya koyuyor” denildi.

HER YIL 250 BİN ÇOCUK KAYBOLUYOR

Dünya genelinde kaybolan çocuklarla Türkiye'de kaybolan çocuklarla farkı olmadığına değinilen raporda, Missing Children Europe ve AMBER Alert Europe verileri yer aldı. Verilere göre, 2022 yılında dünya genelinde kaybolan çocuk sayıları:

"-Avustralya’da her yıl yaklaşık 20 bin çocuk,

-Kanada’da her yıl yaklaşık 45.288 çocuk,

-Almanya’da her yıl yaklaşık 100 bin çocuk,

-Hindistan’da her yıl yaklaşık 96 bin çocuk,

-Rusya’da yaklaşık 45 bin çocuk,

-İspanya’da her yıl yaklaşık 20 bin çocuk,

-Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık 112 bin 853 çocuk,

-Meksika’da 120 bin çocuk,

Brezilya’da 40 bin çocuk,

"ABD’DE HER YIL YAKLAŞIK 460 BİN ÇOCUK KAYBOLUYOR”

Raporda Türkiye’de kaybolan çocuklarla ilgili çözümlerin etkili olmadığını, uluslararası uygulamaları incelenmesinin önemine değinildi.

Rapora göre, ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler, hükümetler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle politikalar geliştirerek, kaybolan çocuk vakalarına çözümler üretmeyi hedefliyor.

KAYIP ÇOCUKLAR İÇİN 10 MADDE

Raporda Türkiye’nin kaybolan çocuklar sorununa etkili çözümler üretebilmesi için ulusal düzeyde geliştirmesi gereken stratejileri ise şöyle sıralandı:

1.Ulusal Acil Uyarı Sisteminin Kurulması:

Türkiye’de kaybolan çocuk vakalarına hızlı müdahale için, AMBER Alert benzeri başarılı uluslararası modelleri örnek alan ulusal bir acil uyarı sistemi kurulmalı denildi.

2.Veri Toplama ve Analiz Kapasitesinin Artırılması:

Kaybolan çocuk vakalarına ilişkin verilerin toplanması, analizi ve paylaşımı için kapsamlı ve entegre bir ulusal veri sistemi oluşturulmalı.

3.Toplumsal Farkındalık Kampanyaları:

Kaybolan çocuklar konusunda toplumsal farkındalığı artırmak için, geniş ve sürdürülebilir kampanyalar düzenlenmeli.

4.Uluslararası İşbirliği ve Entegrasyon:

Türkiye, kaybolan çocuklar konusundaki uluslararası ağlara aktif katılım sağlamalı ve küresel işbirliği fırsatlarından azami ölçüde yararlanmalı.

5.Teknoloji ve Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı:

Kaybolan çocukların bulunmasında ileri teknoloji ve sosyal medya platformları kullanılmalı.

6.Hukuki Düzenlemeler ve Cezai Yaptırımlar:

Kaybolan çocuk vakalarına yönelik mevcut yasal çerçeve ve uluslararası standartlar kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmeli ve güçlendirilmeli.

7.Kurumlar Arası Koordinasyon ve Kapasite Geliştirme:

Çocuk vakalarıyla ilgilenen kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği güçlendirilmeli.

8.Önleyici Tedbirler ve Risk Değerlendirme Sistemleri:

Kaybolan çocuk vakalarını önlemek için proaktif bir yaklaşım benimsenmeli. Risk altındaki çocukları tespit ederek koruyucu önlemler alınması için sistemler geliştirilmeli.

9.Uluslararası Standartların Belirlenmesi:

Kaybolan çocuk vakalarının tanımlanması, raporlanması ve yönetilmesi için uluslararası standartlar oluşturulmalı.

Küresel Veri Paylaşım Ağı:

Türkiye, uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmalı.

Eğitim ve Kapasite Geliştirme:

Türkiye, uluslararası kuruluşlar, hükümetler ve sivil toplum örgütlerinin, kaybolan çocuk vakalarına müdahale edebilecek yetkinlikte personel yetiştirmek için eğitim programlarına katılmalı.