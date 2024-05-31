Kaybolan kedisini sokak sokak arıyor. Bulana para ödülü verecek

Kaynak: İHA
Kaybolan kedisini sokak sokak arıyor. Bulana para ödülü verecek

Sivas'ta yaşayan Zeliha Tuna, dört yıl önce sokakta bulup sahiplendiği kedisi 'Mutlu'yu kaybetti. Tuna, kedisini bulana 3 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Mutlu’yu dört buçuk yıl önce, sadece iki aylıkken arabanın altından kurtardıklarını anlatan Tuna, kedisinin çok uysal ve sakin olduğunu belirterek "Hiç dışarı çıkmaz, balkona çıktığında bile hava rüzgarlı olduğu zaman korkar içeri kaçar. Sinekten korkar, arıdan korkar, her şeyden korkan bir hayvandır. Aldığımız zaman çok küçüktü. Çok cana yakın, çok uysal. Bütün sokak hayvanlarını, kedileri, köpekleri çok seviyoruz ama Mutlu çok, çok masumdu” dedi.

Tuna, kedisinin kaybolmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirtti. Kedisi Mutlu’yu bulana 3 bin TL ödül vereceğini duyuran Tuna, "Şu an 3 bin diyorum ama bulunduğu zamanki mutluluğumuzla 5 bin, 10 bin hiçbir şeyi gözüm görmüyor. Her yerde arıyoruz. El ilanları bastırdık, çevrede her yere dağıttık" dedi.

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Tuna, komşularının ve tanıdıklarının da arama çalışmalarına destek olduğunu ve kedisi bulunana kadar aramaktan vazgeçmeyeceğini belirtti. "İnşallah birisi almıştır. Eğer bizi de görüyorsa, o benim evladım gibi. Lütfen bizi kavuştursun" diye ekledi.

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