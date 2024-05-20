Kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

Aktarılan bilgilere göre Eflani'de Ulugeçit köyünde yaşayan 73 yaşındaki Satı Tunç için kayıp ihbarı yapıldı. Gelen ihbarla birlikte arama çalışması başlatan Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Satı Tunç’u ormanlık alanda buldu ancak yaşlı adamın ölmüş olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin işinin bitmesinin ardından Satı Tunç’un cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği belirtildi.