Fatih Terim gitti şampiyon belli oldu

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Fatih Terim gitti şampiyon belli oldu
PAOK, Yunanistan Süper Lig play-off'larının final haftasında Aris'i deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Play-off'un 10. haftasında Kleanthis Vikelidis Stadyumu'nda oynanan maçta, PAOK 30. dakikada Brandon ve 62. dakikada Taison'un attığı gollerle zafer kazandı. Aris'in tek golü ise 47. dakikada Loren Moron'dan geldi.

Aynı gün oynanan diğer karşılaşmalarda AEK, Lamia'yı 3-0 mağlup ederken, Panathinaikos ve Olympiakos 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Bu sonuçlarla birlikte 80 puana ulaşan PAOK, 2 puan geride kalan AEK'yi geçerek zirvede yer aldı. Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK, kulüp tarihindeki 4. şampiyonluğunu kutladı.

Olympiakos ise 74 puanla ligi üçüncü sırada tamamlarken, Fatih Terim'in Mayıs ayında ayrıldığı Panathinaikos 72 puanla dördüncü oldu ve Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti.

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