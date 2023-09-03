Kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 3 yaralı

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen kazada, R.B. idaresindeki otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla atarak ters devrildi.

Kazada yaralanan sürücü R.B. ile yolculardan H.B. ve M.A. ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka bırakıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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