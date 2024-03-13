Kayhan Yıldızoğlu'nun gençlerden para almadığı ortaya çıktı. Sen ne altın kalpli bir abiydin

Kaynak: Haber Merkezi
Kayhan Yıldızoğlu'nun gençlerden para almadığı ortaya çıktı. Sen ne altın kalpli bir abiydin
Geçtiğimiz günlerde dünyaya gözlerini yuman usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’nun, gençlerden para talep etmediğini anlattığı bir video gündem oldu.

9 Mart günü dünyaya gözlerini yuman usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’nun, evde ders verdiği öğrencilerinden para almadığını aktardığı bir video gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan video, ünü sanatçının sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Söz konusu videoda Yıldızoğlu; evde öğrencilerine ders verdiğini ve onların parasını almadığını anlatıyor. “Ben evde çok yetenekli talebelerime ders veriyorum. Onlardan para almıyorum çünkü o yetenekli, bir şey olacak.” İfadelerini kullanan Yıldızoğlu, “O bana vereceği parayı da o genç, belki bir bluz görüp almak isteyecek. Bir ayakkabı görüp almak isteyecek veya bir yerde yemek yiyecek. O parayı bana verecek. O para benim içimi acıtır.” söyleminde bulunuyor.

Yıldızoğlu, videonun devamında, “ Ben 86 yaşına kadar çok şey gördüm. Öteki tarafa da götürecek değilim parayı. O para benim içimi acıtır.” diyor. Yüzlerce beğeni ve yorum alan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok olumlu yorum alırken, kullanıcılar Kayhan Yıldızoğlu’nun ne kadar iyi kalpli bir insan olduğunu konuştu.

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