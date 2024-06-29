Kayınpeder ve kayınvalidesini öldüren şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Kayınpeder ve kayınvalidesini öldüren şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra kaçtı.

Şüpheli, ayrıca bir kişiyi öldürdü, iki kişiyi de yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalandı.

Olayın detaylarına göre, Ö.A. isimli şüpheli, Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) vurarak öldürdü. Daha sonra aynı bölgedeki bir villada Muhammet Akbaba'ya da ateş açtı, Akbaba ise olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan diğer mağdurlar ise ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Şüpheli, olay yerinden kaçarak otomobilini ormanlık alana bıraktıktan sonra kaçmıştı. Polis ekipleri tarafından Foça Mahallesi'nde Çalış mevkiinde yakalanan Ö.A., gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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