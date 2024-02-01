Kayınpeder'in gelinine verdiği tavsiye şaşkına çevirdi. Sosyal medyada gündem oldu

Tiktok hesabından makyaj yaparak başından geçen olayları anlatan veya sosyal medyada gündem olan konular üzerinden yorum yapan bir genç kadının anlattığı son olay sosyal medyada tepkileri üzerine çekti.

Genç kadın, yeni evli bir arkadaşının eşi ile sık sık tartışması sonrasında boşanma kararı aldıklarını ve kararın da kadının kayınpederinin kulağına gitmesinden sonra arada yaşanan konuşmayı anlattı.

Konuyu arkadaşından izin alarak anlattığını belirten genç kadın, ‘Bu kulaklar daha neler duyacak acaba?’ diyerek konuşmasına başladı.

Arkadaşının evlilikte sık sık yaşanan kavgalar sonrasında boşanma kararı aldıklarını belirten kadın daha sonrasında ise kayınpederinin gece saat 01.00 sularında alkollü bir şekilde arkadaşını aradığını söyledi.

İlişki konusunda tavsiye veren kayınpeder, gelinine önce bir kahve yapmasını ve daha sonrasında ise geceliğini giyerek kocasını yatağa çekmesini söyledi.

Daha sonrasında yapacağı işi söylemesine gerek olamadığını, gelinine güvendiğini ifade etti.

Genç kadın bu durumu anlatırken olay karşısında şok olduğunu belirten kadın, durumu takipçilerine aktardıktan sonra kendilerine bu konu hakkında neler düşündüklerini sordu.

Kayınpeder’in ilişki tavsiyesi sosyal medyada çokça gündem oldu