‘Dilber’ Mehmet Ali Erbil'nin Turnikesinin reytinglerini uçurdu

Kanal D'nin sevilen yüzü, ünlü şovmen Mehmet Ali'nin sunumuyla ekrana gelen 'Turnike' programı, Kurban Bayramı'nda izleyiciyle buluştuğu ilk bölümleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Programın reytinglerindeki artışın, 'Dilber' karakterinin performans sergilediği dans gösterilerine bağlandığı gözlemlendi.

Özellikle 'Dilber' dansı, izleyiciler arasında hızla popüler oldu ve sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Bu etkileyici dans performansı, programın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağladı ve 'Turnike'nin reytinglerinde önemli bir yükselişe neden oldu.

Mehmet Ali'nin carizmatik sunumu ve 'Dilber' dansının büyüleyici etkisi, programı haftanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline getirdi.

Programın başarısında, Mehmet Ali'nin sektördeki tecrübesi ve ekran karşısındaki doğal yeteneği de büyük rol oynadı.

'Turnike', Mehmet Ali'nin eğlenceli sunumu ve 'Dilber' dansının görsel şöleni sayesinde, izleyicilerin bayram coşkusuna ortak olmayı başardı ve Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez eğlence programlarından biri oldu.