Nusret 'Hayatımın en önemli projesi' diyerek duyurdu

Dünyanın bir çok yerinde şubeleri olan, ünlü et restoranı işletmecisi Nusret, İspanya’nın Ibiza adasında dev bir projeye imza atıyor.

Murat Şahin KAYNAK: Haber Merkezi
Nusret 'Hayatımın en önemli projesi' diyerek duyurdu

Nusret Gökçe, İspanya'nın Ibiza Adası'nda kuracağı ve içinde otel ve rezidansların bulunacağı tesisin temellerini attı.

Gökçe, “hayatımın en önemli projesi” sözleriyle duyurduğu projenin temelini attı.

Ibiza Adası’ının en önemli yeri olarak kabul edilen liman bölgesinde temeli atılan komplekste restoranlar, otel ve rezidanslar bulunacak.

Gökçe, İspanya’daki ilk restoranının da yer alacağı projeyi ağustos ayında sosyal medya hesabından duyurmuş ve “Hayatımın en önemli projesi” ifadesini kullanmıştı.

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