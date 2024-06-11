Merve Dizdar'ın olay düğün dansı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merve Dizdar'ın olay düğün dansı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde evlenen ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın olay düğün dansı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, uzun süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile dünyaevine girdi. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikah töreninin ardından, Dizdar ve Ayger çifti, yakın dostlarıyla birlikte kutlama yaptı.

Star TV'de yayınlanan "Ömer" dizisinde rol alan Dizdar, Cihan Ayger ile on ay süren bir aşkın ardından evlilik yolunda ilerlediğini duyurdu.

Gözlerden uzak bir ilişkiyi tercih eden çift, nihayet evlilik kararı alarak hayatlarını birleştirdi.

Nikah törenine aileleri ve yakın dostları da katıldı.

Çift, evliliklerini Japonya'da geçirecekleri balayı ile taçlandıracak.

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