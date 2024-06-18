Merve Oflaz amuda kalktı. 'Sülün gibi'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merve Oflaz amuda kalktı. 'Sülün gibi'

Merve Oflaz'ın fitness rutinlerinden kesitler, hayranları tarafından büyük beğeni kazandı. Sosyal medyada amuda kalkışıyla dikkat çeken Oflaz, gündem oldu.

"Arka Sokaklar" dizisindeki rolüyle tanınan Merve Oflaz, şu sıralar dinlenme modunda.

"Survivor" yarışmasının ilk kadın şampiyonu olan Oflaz, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Estetik güzelliği ve atletik fiziğiyle dikkat çeken paylaşımlar yapan Oflaz, cesur pozlarıyla öne çıkıyor.

35 yaşındaki Merve Oflaz, bu sefer de amuda kalkarak hayranlarını şaşırttı.

Çeşme'de tatilinin keyfini çıkaran Oflaz, bahçede yaptığı spor anlarını fotoğrafladı.

Ünlü oyuncunun fiziği ve esnekliği, takipçileri tarafından büyük takdir topladı.

"Sülün gibi" yorumu dikkat çekti.

5-001.jpg

good-summer.jpg

567.jpg

İlgili Haberler
Şarkıcı Doğuş’a bir haller olmuş! ‘Estetik erkeği bozar’ demişti
Hanımefendi Bali'de görüntülendi
Son Haberler
İstanbul'da herkese bedava oldu. İlk başvuran sırayı kapıyor Ekonomi
İstanbul'da herkese bedava oldu. İlk başvuran sırayı kapıyor
Türkiye Gürcistan maçı öncesi flaş gelişme Spor
Türkiye Gürcistan maçı öncesi flaş gelişme
Ermeni sorununda utanılacak yeni gelişmeler / Ferruh Demirmen Konuk Kalem
Ermeni sorununda utanılacak yeni gelişmeler / Ferruh Demirmen
Arda Güler İspanya'yı yaktı Spor
Arda Güler İspanya'yı yaktı
Almanya'da PKK alarmı Dünya
Almanya'da PKK alarmı
Şota ikiye bölündü Spor
Şota ikiye bölündü
Bayramın 3. gününde kurbanlık alma telaşı Gündem
Bayramın 3. gününde kurbanlık alma telaşı