Merve Oflaz amuda kalktı. 'Sülün gibi'

"Arka Sokaklar" dizisindeki rolüyle tanınan Merve Oflaz, şu sıralar dinlenme modunda.
"Survivor" yarışmasının ilk kadın şampiyonu olan Oflaz, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Estetik güzelliği ve atletik fiziğiyle dikkat çeken paylaşımlar yapan Oflaz, cesur pozlarıyla öne çıkıyor.
35 yaşındaki Merve Oflaz, bu sefer de amuda kalkarak hayranlarını şaşırttı.
Çeşme'de tatilinin keyfini çıkaran Oflaz, bahçede yaptığı spor anlarını fotoğrafladı.
Ünlü oyuncunun fiziği ve esnekliği, takipçileri tarafından büyük takdir topladı.
"Sülün gibi" yorumu dikkat çekti.
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